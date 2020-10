Cruz Roja de Pericos, Mocorito es olvidada por la sociedad y gobierno

Mocorito, Sinaloa.- A decir de los propios paramédicos, Cruz Roja subestación Pericos, Mocorito atraviesa una muy seria crisis, no solo financiera, sino que también carece del material indispensable para brindar una atención digna y de calidad al momento que se presenta una emergencia, y esto es derivado de que la sociedad y el Gobierno del Estado le han dado la espalda, literalmente han dejado a la institución de auxilio a la buena de Dios.

Jesús López Monzón (paramédico y chofer de ambulancia) y Luis Ángel Camacho (paramédico) expresan que para sufragar gastos que se presentan se cobra 850 pesos el traslado de pacientes en la ambulancia, pero mucha gente se molesta por esto, incluso han visto la gravedad del enfermo y sin pensarlo, como quien dice de fiado, lo llevan a un hospital de Culiacán, pero sus familiares ya no pagan el pendiente y eso ocasiona problemas en la operatividad de la institución, porque se pierden recursos y combustible y no reciben apoyo de nadie.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Tenemos aproximadamente un año sin material médico adecuado para brindarle una buena atención a un herido en una emergencia, no tenemos ni camilla ni tanque de oxígeno, y lo peor del caso es que hacemos traslados para ayudar a la ciudadanía pero no nos lo pagan.

La gente no quiere apoyar a Cruz Roja Pericos, nos está dando la espalda, pero eso sí, cuando se les ofrece exigen un servicio de calidad, y así no se puede, no se pone la camiseta para apoyarnos, y nosotros con lo muy poquito que tenemos hacemos lo que podemos.

El panorama está crítico, pues hasta tres quincenas de sueldo nos han quedado a deber en meses anteriores, pese a que se nos paga 2 mil pesos solamente, además desde hace dos años que no nos dan uniformes nuevos, los que traemos ya perdieron el color.

Cruz Roja Local de Mocorito se asoma a ver cómo andamos pero hasta ahí, y la Estatal ni sus luces, nos ha dejado a la deriva, y malamente hace eso, porque esta institución de Pericos está ubicada en un punto estratégico que brinda servicios hacia Guamúchil, Badiraguato, Culiacán y Navolato, todos esos puntos abarcamos, y consideramos que por lo tanto deberíamos de estar bien atendidos, bien fortalecidos para prestar un buen servicio y no dejar mucho qué desear como está sucediendo. Deben de tener consciencia en eso y tomar en cuenta toda la geografía que cubrimos.

La ciudadanía tiene una mentalidad equivocada en torno a la colecta anual que se hace, pues creen que agarramos mucho dinero y aquí queda todo, pero no es así, lo recolectado se va a Mocorito, donde está la base, y de ahí se manda a Culiacán, nosotros no tocamos ese dinero”, afirman los paramédicos de Cruz Roja Pericos.