Cruz Roja delegación Chinitos sin apoyo del redondeo

Angostura, Sinaloa.- Lamentablemente, rehabilitar y lograr que Cruz Roja Subdelegación Chinitos abriera sus puertas lo antes posible no entró en los planes de la delegación municipal de Cruz Roja Angostura, ya que el dinero que les donó Tiendas Oxxo por redondeo se aplicará en hacer realidad un proyecto que previamente entregaron y ahí no venía estipulado algún tipo de ayuda para la institución del sur del municipio, comenta Melquíades Reyes Liera.

El presidente del Consejo Municipal de Cruz Roja Angostura detalla que desafortunadamente los lineamientos de Oxxo no permiten destinar una parte del recurso obtenido por el redondeo a Cruz Roja Chinitos, dado a que ellos, para poder entrar a este programa en los meses de enero y febrero, presentaron un proyecto donde estipulaban en qué iban a invertir lo acumulado en este par de meses, por tal motivo, dicho recurso no se puede hacer uso para otra cosa que no sea lo señalado en el proyecto.

“Oxxo nos dio de redondeo 229 mil 829 pesos, cantidad con la cual se hará el aula de usos múltiples, equipada completamente, y además la reparación de banquetas y mejoramiento de la facha de la institución de Cruz Roja Angostura solamente, no podemos de ahí agarrar para combustible ni pagar nómina y otras cosas, solo para lo que está contemplado”, afirma Melquíades Reyes.