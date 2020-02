"Cuando las candidaturas llegan, no hay quien le gane": José Manuel Valenzuela Lopez

Angostura, Sin. El actual diputado local, José Manuel Valenzuela Lopez, afirma que le late el corazón por la presidencia municipal de Salvador Alvarado, pero todavía tiene mecate, pues es respetuoso de los tiempos y de los muchos otros aspirantes que andan.

El popular "Chenel" resalta que de momento no ha sacado la credencial de elector con domicilio en Salvador Avarado pero de ser necesario lo hará, tampoco oficialmente pertenece a un partido político por tal motivo está listo y disponible sé alguno de ello llega a requerirlo.

"Estamos listos para lo que venga pero no somos gente que atropella ni anda buscando que las cosas se hagan a como uno quiere, no, las cosas solo vienen solo hay que estar donde puedan llegar.

Nosotros hacemos política de manera diferente a lo tradicional, nosotros somos ocurrentes y locos de manera natural y nunca he buscado las candidaturas.

Para Salvador Alvarado estamos preparados para lo que vega, soy un hombre de fe y si Dios me pone en las manos la candidatura la agarramos y cuando las candidaturas son para mí no hay nadie quien me gane, eso sí queda claro.

Chenel es ganador y pues ahorita hay muchos aspirantes y respeto a cada uno de ellos por que todos tienen derecho pero les aclaro que si las cosas se dan para mí para mí van a ser.

Ahorita no tengo partido pero llegado el momento ellos me buscan porque considero que gracias a Dios todavía tengo popularidad y empatía con el pueblo, pues yo no tengo padrino ni grupo político, el padrino mio es el populacho y ese es el que me avala y me saca adelante.

Guamúchil ya me dio una muestra de que esta conmigo, pues sin haber sido candidato nunca en este sector participé y tuve más votos que cualquier adversario, no lo presumo pero sí lo digo con mucha alegría y buena actitud hacia la gente de Salvador Alvarado", señala José Manuel "Chenel" Valenzuela.