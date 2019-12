Cuidados en el hogar para prevenir riesgos

Guamúchil, Sinaloa.- La Coordinación de Protección Civil de Salvador Alvarado emite recomendaciones para evitar cualquier afectación en los hogares por mal uso de conexiones eléctricas, calentones o pirotecnia, porque prevenir es vivir.

Una de las recomendaciones más importantes es no sobrecalentar las conexiones de energía eléctrica. Ésta es una de las causas que provocan incendios. El coordinador de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, hace el llamado a la ciudadanía a seguir estas indicaciones: No colocar muchas extensiones en el mismo apagador. Supervisar que las extensiones de luces que se compran son certificadas. Si se va a colocar un árbol natural o artificial se requiere tomar ciertas medidas, que esté bien fijo, que no esté en una zona de corriente de aire para que no se caiga y se eviten accidentes.

La campaña Cero Pirotecnia es una de las más importantes que se mantienen. Con el fin de llegar a la consciencia de la población del riesgo letal que representa se informa que “son artefactos que ya encendidos son incontrolables, provocando efectos contra la salud graves como quemaduras, lesiones y pérdida de extremidades, irritación de ojos y vías respiratorias, e incluso puede causar hasta la muerte”.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil expuso que en este municipio “no se han expedido permisos para venta de pirotecnia. Se realizan recorridos de supervisión en los comercios para detectar la posible venta. Afortunadamente en los últimos dos años no se registraron reportes alarmantes por su uso”.

Con la llegada de los frentes fríos se disminuyó la temperatura, lo que obliga a muchas familias al uso de calentones de brasa, pero al dejarlos encendidos por la noche y en lugares cerrados expiden monóxido de carbono y provocan intoxicaciones y riesgo de muerte.

Gastélum Camacho resaltó que tampoco se deben utilizar los vehículos para calentar lugares y menos si son cerrados. Como la frase lo dice: “Prevenir es vivir”, la prevención está en nuestras manos.