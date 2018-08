Indigenas Yoreme-Mayo culminan cursos de lengua y cultura en Alhuey

Angostura, Sinaloa.- Alrededor de 47 integrantes Yoreme-Mayo culminaron los ‘Cursos y Taller de Aprendizaje de la Lengua Yorem nokki y Cultura Yoreme de Sinaloa’ por lo cual se les entregó la constancia en las instalaciones de Icatsin, en la sindicatura de Alhuey, de tal manera, dan por finalizado los trabajos realizados durante cuatro meses.

Autoridades estatales, municipales pero sobre todo de grupo de indígenas de la zona del Évora hicieron acto de presencia a la sindicatura de Alhuey, en donde recibirían la documentación por sus estudios.

Hace aproximadamente cuatro meses se dio por inaugurado los trabajos, mismos que se estarían llevando a cabo todos los sábados de estos meses. Ahí, los presentes tendrían la oportunidad de aprender más de la historia, cultura, tradiciones y bailables de la cultura Yoreme-Mayo.

Cabe destacar que es el municipio de Angostura el último con presencia de esta etnia, por lo tanto, ciudadanos de municipios como Mocorito y Salvador Alvarado también han estado interesados en el tema.

Algo que llamó mucho la atención fue la gran cantidad de pequeños que se dieron tiempo los sábados para acudir a estos cursos y aprender cosas como los bailabes.

En lo personal, me motivó a venir a este curso las ganas de aprender la cultura Yoreme-Mayo, cuando me platicaron me interesó y me inscribí, me gustó mucho. Aprendí cosas nuevas y experiencias únicas, mismas que nunca se me habrán de olvida, me siento orgulloso de ser parte de este grupo y ojalá existan más grupos así” comentó Edgar Haros Castro.