Cultura suspende todas las entregas de las medalla al Mérito Social en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Sin duda alguna la proyección cultural ha sido de las más afectadas por la pandemia mundial en todos los municipios de Sinaloa y el Pueblo Mágico de Mocorito lamentablemente no escapa de esta realidad que aún se vive, muestra de ello es que autoridades correspondientes anuncian la suspensión de todas las entregas de las medallas al Mérito Social que estaban programadas en diferentes sindicaturas.

Pedro Sánchez, director de Cultura, da a conocer que desafortunadamente las condiciones sanitarias no permiten llevar a cabo eventos masivos, es por ello que para no arriesgar la salud de la ciudadanía en general tomaron dicha decisión pero ya analizan la manera de meses más adelante sí darle su respectivo y muy merecido galardón a las personas que de alguna u otra manera han dejado huella y hecho historia en su tierra natal.

"La entrega de las medallas debió de haber iniciado desde el pasado 17 de marzo en Melchor Ocampo y ya habiendo un ganador tuvimos que suspender el evento dado a que acatamos todos los protocolos de salud. En mayo debimos de haber entregado cuatro reconocimientos por parte de la autoridad municipal, en Rosa Morada, San Benito, El Valle y la presea Grano de Oro en la cabecera.

En septiembre se hacía otra entrega en la sindicatura de Pericos y en octubre cerramos el ciclo de las medallas en Cerro Agudo pero todo se suspende.

No tenemos luz verde para llevar a cabo estos eventos, además que estamos respetando las instrucciones que nos han dado todas las autoridades correspondientes. Esto del COVID nos ha golpeado fuerte, pues nos echó a bajo muchos proyectos que teníamos y también no nos ha dejado hacer las cosas planeadas, ya que no podemos arriesgarnos a hacer actividades apelando a la conciencia social porque al final de cuentas no nos cuidamos y las cosas podrían salirse de control.

Como se cancelan todas las entregas de las medallas, estamos planeando realizar un acto global meses más adelante donde estén presentes todos los ganadores, en su momento trabajaremos en la logística y dónde podría ser la sede", manifiesta Pedro Sánchez, director de Cultura en Mocorito.