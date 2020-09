DIF Angostura es el último lugar ante Ceaip por no cumplir a tiempo

Angostura, Sinaloa.- Un porcentaje no satisfactorio colocó en último lugar al sistema DIF Angostura entre 25 paramunicipales verificadas en el estado por la CEAIP. Al respecto, explicó su directivo por qué obtuvieron la puntuación del 35.59 por ciento.

Prácticamente quedó reprobado el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Angostura, en cuanto al cumplimiento de obligaciones de transparencia, en la Verificación 2020 de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa respecto al ejercicio 2019.

En el informe se muestra que quedó en la última posición de las 25 paramunicipales verificadas en el estado. Pero, ¿qué falló al interior de la institución que ocasionó la muy baja puntuación? Esta fue la respuesta del director Ángel Andrey Ángulo.

“La documentación no se entregó en tiempo y forma. No se justifica esta situación, pero lo que en realidad pasó es por la falta de responsabilidad de la titular del área, que no cumplió con la entrega en el tiempo establecido. Nos confiamos en que el trabajo se había realizado bien, pero no fue así. Y se actuó en consecuencia”, explicó el directivo.

Debido a que la falla estuvo en que la información se entregó después de la fecha establecida por falta de responsabilidad de parte de la titular del área, la funcionaria fue removida del puesto. No se le despidió. Este tipo de errores muestran que la imagen de una institución puede ser afectada ante la sociedad si no se da seguimiento al desempeño de los responsables de área.