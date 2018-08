Pondrá en marcha DIF segunda entrega de vales de calzado

Guamúchil, Sinaloa.- Con la finalidad de apoyar en la economía de las familias más vulnerables del municipio de Salvador Alvarado, el sistema DIF que preside la señora Pier Angely Camacho de Ortiz, en coordinación con la empresa Calzzapato y el Ayuntamiento, pondrán en marcha la segunda entrega de vales de calzado, los cuales tendrán un costo de $150 pesos.

La entrega de vales comenzará a partir de mañana y las personas interesadas podrán acudir por el beneficio solo presentando copia de la credencial de elector.

La primera dama manifestó que se buscan entregar aproximadamente 2 mil 500 vales, en donde las familias podrán obtener hasta 5 vales para sus hijos y tendrán hasta el 30 se septiembre del presente año para canjearlo.

Las tallas que se estarán manejando son; de niña del 18 al 26 y de niño del 18 al 28. En este año el costo será parejo para cualquier numeración de calzado el cual es de 150 pesos, “las personas podrán ahorrarse un poco más del 50 por ciento, ya que el costo real es mayor”, indicó Camacho de Ortiz.

El canje será en el local de la zapatería Calzzapato que se encuentra ubicado en el exterior del mercado municipal por la calle Agustina Ramírez, donde las personas solo tienen que presentar su vale y los 150 pesos.

Cabe mencionar que el vale no será transferible, ni válido como dinero, así como también no es canjeable en modelos participantes y no debe presentar en tachones ni enmendaduras.