DIF y fundación Roc Wheels entregan 14 sillas a niños con parálisis

Guamúchil, Sinaloa.- José Guadalupe Díaz Guzmán, es un joven de 16 de años de edad quien desde su nacimiento presenta parálisis cerebral. Su problema, de acuerdo a su madre, la señora, Yajaira Guzmán se presentó al momento del parto, ya que tomó líquido amniótico, desde entonces sus vidas cambiaron rotundamente.

“Desde entonces todo ha sido muy duro”, aseguró.

Comentó que durante el embarazo todo fue normal, no se presentaban problemas y la ilusión de que todo saliera bien con su bebé cada día era más grande, sin embargo, jamás pensó que esto cambiaría. “El niño tiene un daño muy severo y no sé cuánto me vaya durar”.

Con lágrimas en los ojos destacó, “esto ha sido difícil, más no imposible”.

José Guadalupe así como 13 niños y jóvenes más, se vieron beneficiados con la donación de sillas de ruedas especiales, que la fundación Roc Wheels a través del Sistema DIF municipal, que preside la señora Elia Mary de los Santos de Sánchez hicieron entrega, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

La donación para adquirir las sillas de ruedas se hace a través de jóvenes que trabajan en la recopilación de recursos en Bozeman, Montana, posteriormente gracias a la fundación Roc Wheels éstas llegan a las personas que más la necesitan completamente gratis. “Todas estas sillas fueron patrocinadas por niños de tercer grado, de primaria hasta preparatoria”, mencionó Lee Ann Hanson, fundadora de Roc Wheels

Argumentó que en esta semana se estarán haciendo entrega de más de 40 sillas en 3 municipios del Estado de Sinaloa, siendo 14 de éstas, para el municipio de Salvador Alvarado.

Indicó que RoC Wheels ha hecho entrega de más de 10 mil sillas de ruedas en más de 24 países, “y la asociación ha sido establecida durante 19 años”.

Por su parte la presidenta del sistema DIF, la señora Elia Mary destacó sentirse contenta por esta labor altruista tan bonita que se está llevando a cabo en el municipio. Mencionó sentirse contenta, ya que por primera vez se está haciendo un apoyo de esta magnitud a niños y jóvenes con problemas de parálisis cerebral y agradeció a la fundación por el gran apoyo que dieron para los alvaradenses.

Cabe mencionar que en el evento se contó con la presencia del presidente municipal, Flavio Sánchez Rivera quien agradeció por la donación que la fundación realizó.