¡Uno más! Da positivo a Covid-19 Miguel Ángel Angulo Acosta, alcalde de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Lamentablemente la ola de contagios alcanza al alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, quien pese a no tener ni sentir actualmente algún síntoma da positivo a COVID-19, y por lo tal, para no poner en riesgo la salud de la ciudadanía que recibe en su oficina ni a los propios empleados del Ayuntamiento, permanecerá en aislamiento hasta dar negativo en la prueba.

El presidente municipal no ha descuidado sus obligaciones administrativas, muestra de ello es que vía telefónica, por mensajes y utilizando la tecnología a través de viodeollamadas se comunica constantemente con su grupo de trabajo y los diferentes directores de área, esto con el objetivo de que el funcionamiento del Ayuntamiento siga por buen camino.

El alcalde confirma que en días pasados presentó un ligero malestar en la garganta y en fin de semana acudió a aplicarse la prueba del COVID-19, resultado que fue dudoso, razón por la cual, al día siguiente, nuevamente acudió al hospital para tener seguridad y fue entonces que le confirmaron positivo.

"Desde el día que sentí el malestar me resguardé, no fui a la presidencia a atender a la ciudadanía para no arriesgarla, ya que estaba previendo que en un momento dado pudiera salir positivo, además también para cuidar a los compañeros que laboran en la presidencia.

Hoy nuevamente fui y me hice la prueba para tener la certeza de saber lo que pasaba y efectivamente di positivo, así que se me va a prologar un rato más el aislamiento porque ya tengo varios días encerrados", comenta el alcalde.

Leer más: Más de 100 consultas por COVID-19 se registran en el Seguro Social en Guamúchil

Cabe resaltar que el presidente municipal, Miguel Ángel Angulo Acosta, ya tiene aplicadas las vacunas correspondientes de protección y en estos momentos no siente algún malestar de enfermedad, está perfectamente recuperado, solo esperando a que pasen los días de aislamiento recomendados para nuevamente realizarse la prueba, dar negativo e incorporarse nuevamente de lleno a su actividad.