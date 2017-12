Dan a conocer nuevo sub tesorero a ediles en Cabildo

Angosturta, Sinaloa.- El presidente municipal de Angostura tomó protesta al nuevo sub tesorero del Ayuntamiento costero Alfonso Castro Espinoza. A decir del presidente, la decisión se tomó porque este nuevo integrante ya cuenta con experiencia en el ares de tesorería.

En plena sesión de Cabildo, José Manuel "Chenel" Valenzuela aprovechó la presencia de todo el cuerpo de regidores, sindica procurador y el Secretario del Ayuntamiento para que el integrante fuera conocido por todos quienes aún no sabían sé quien se trataba.

"La tesorería de la presidencia no contaba con la figura del sub tesorero, por eso ahorita le dimos la confianza y tomamos protesta al nuevo sub tesorero Alfonso Castro Espinoza. Buscamos un perfil que fuera con experiencia porque tenemos que reconocerle a Anibal Camacho Guerrero el trabajo que hizo en su puesto". Agregó que el nuevo sub tesorero tendrá mucho trabajo porque deberá hacer todo el proceso del aguinaldo así como lo del presupuesto para el 2018.

Fue así como Alfonso Castro Espinoza ha tomado las riendas del área en mención, el cual estuvo bajo problemas en los últimos días.