Dan “descanso” a vectores de contrato sin goce de sueldo

Guamúchil, Sin. Ante los posibles despidos en masa en delegaciones de Vectores en Sinaloa, trabajadores y trabajadoras de Guamúchil se encuentran en zozobra, porque hasta el momento no hay un comunicado oficial ni una explicación argumentada sobre por qué se les va a descansar por quince días a partir del día 1 de agosto.

El grupo de trabajadores de contrato se encuentra laborando bajo protesta, ya que exigen que se les dé una explicación del descanso sin salario y por qué a los cinco nuevos empleados contratados recientemente no se les comunicó esta instrucción.

Personal que cuenta con once y doce años comentó que nunca había pasado esto. La mañana de ayer se les anunció la noticia, pero no se les entregó un documento que les dé tranquilidad de que no se les afectará en su contrato y continuarán con sus labores. La incertidumbre se acrecentó porque uno de los compañeros ya fue suspendido una quincena, y se continuará con el resto del grupo de nueve empleados.

En la charla con el jefe sustituto de sector de Vectores, este comentó que hasta el momento no les habían comunicado de un posible despido. Por su parte, el delegado sindical, Juan Antonio Rueda, reconoció que si de por si trabajan con menos personal, ahora con esta indicación se les complicará más cumplir en tiempo y forma con las diversas tareas en la ciudad; además de que esto repercute en la economía de las familias, porque un porcentaje de los trabajadores son familiares.

“No hay un argumento contundente hasta el momento que justifique este descanso. Quizá el motivo es que no quieren que generemos antigüedad, de acuerdo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo”, comentó Victoria González.

Así lo confirmó Silvia Cristina Arellano, quien cuenta ya con doce años de laborar.

¿Qué nos garantiza que vamos a ser recontratados?, cuestionaron mientras realizaban su trabajo en una de las colonias de la ciudad, bajo un sol ardiente. Al encontrarlas, las empleadas visitaban los hogares y portaban dos sombrillas para protegerse del sol. Esto porque ellas solo quieren trabajar, no están pidiendo vacaciones, al igual que el resto de sus compañeros. Hasta el cierre de esta nota, autoridades competentes no habían informado detalles, ya que en ciudades como Mazatlán los trabajadores realizaron paro labor.