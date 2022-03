Dan el último adiós a Rosy Camacho de Aguilar en Palmitas, Angostura

Angostura, Sinaloa.- La caravana de vehículos encabezada por una carroza de color blanco en la que eran trasladados los restos mortales de Rosy Camacho de Aguilar, arribó a la localidad de Palmitas, Angostura, minutos antes de las 15:00 horas de este martes.

Afuera de la iglesia del lugar ya se encontraban decenas de vehículos estacionados y el interior del recinto lleno, a la espera de que iniciara la misa de cuerpo presente, mientras que a la llegada del féretro, empezaron a arribar más personas, entre ellas reconocidos personajes de la política sinaloense, empresarios y ex líderes de sectores.

Entre los asistentes se encontraban el político y empresario Jesús Vizcarra, el ex diputado local Francisco Javier Luna Beltrán, el ex alcalde de Salvador Alvarado Jorge Casal, el ex diputado Gilberto Ojeda y el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, quien llegó a la misa alrededor de las 15:20 horas acompañados de sus hijos.

La señora Rosy Camacho de Aguilar falleció este lunes 7 de marzo, a sus 64 años de edad, en un hospital privado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se encontraba convaleciente a consecuencia de secuelas del Covid-19. Le sobreviven sus hijos Jesús Alberto, Iris Consuelo y Celeste Aguilar Camacho, así como siete nietos.