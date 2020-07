Dan ultimátum a usuarios deudores del módulo 74-1 de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Sobre aviso no hay engaño, dice una vieja frase que la está aplicando el Módulo de Riego 74-1 de Angostura, al anunciar que si de aquí al día 30 del presente mes los usuarios deudores del organismo no se ponen al corriente en sus pagos, desafortunadamente sus nombres serán exhibidos en una lista negra.

Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del módulo 74-1, explica que no quiere llegar a tal circunstancia, por tal motivo invita de la manera más atenta a todos los productores que tienen pendientes a que se acerquen a cumplir con su responsabilidad, ya que él quiere entregarle finanzas completamente sanas y cuentas claras al nuevo consejo de administración que entrará en funciones a partir del próximo 9 de agosto.

“Cuando asumimos la responsabilidad en el módulo se tenían muchos problemas financieros, entonces yo hice un compromiso de sacarlo adelante y llegado el momento entregarlo saneado, es por eso que nos dimos a la tarea de pagar todas las deudas antiguas y algunas que tenían retraso, y hoy podemos decir que lo vamos a dejar limpiecito.

Le estoy haciendo la lucha de que los pendientes de este año también saldarlos, estamos en eso, todavía me falta un recurso por recabar, y por eso le hago la invitación a los usuarios que faltan por pagar, que lo hagan antes del próximo día 30, porque de no hacerlo me hallaré en la penosa circunstancia de mostrar una lista negra donde aparezcan los nombres de quienes no han pagado este ciclo.

Claro, todo deudor tiene convenios pero éstos ya vencieron y ya es el tiempo de que pasen a liquidar su cuenta, y así nosotros poder entregar el módulo limpio de todo, junto con este ciclo. Todos tienen que pagar antes del 30, porque después cerraré las oficinas para dedicarme de lleno junto con el personal únicamente a elaborar lo que es mi último informe de labores y rendir cuentas bien aclaradas el día 9 de agosto”, expresa Wilfrido Bejarano Lerma.

Cabe resaltar que a partir del próximo día 9 de agosto Andrés Urías Urías, quien venía fungiendo como tesorero en el módulo, será el nuevo presidente.