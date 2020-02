Daniel Amador afirma no estar interesado en la gubernatura

Guamúchil, Sinaloa.- El ex dirigente magisterial y hombre de política por más de 40 años, Daniel Amador Gaxiola, afirma que no tiene interés por ser candidato a la gubernatura en Sinaloa "por el momento", al referirse que no está vigente el eslogan "Un profesor para gobernador", que emprendió hace años.

En la larga charla aseguró que no está en su escenario cercano la posibilidad de ser candidato a gobernador, no es su idea. Respecto a algunos de los nombres que han estado aparenciendo a la luz, señaló que faltan nuevos liderazgos porque esos nombres los ha escuchado desde hace 12 años "son los mismos", resaltó.

Al describir el panorama político actual que se vive en el estado, dejó claro que él no cambia de camiseta porque no es un mercenario de la política. "Yo no soy un hombre que cambia de camiseta porque las condiciones no sean las adecuadas a un proyecto político y al andar a la caza de nuevos partidos o de partidos que hoy están en el poder, te conviertes en un mercenario de la política. Soy un hombre de convicciones de ideales y con ellos me voy a morir".

Las aspiraciones descritas por Amador Gaxiola son que las cosas mejoren, por eso busca la posibilidad de apoyar liderazgos emergentes, pero hay carencia de líderes, expuso. En su balance manifestó que está faltando algo más para incentivar buenos liderazgos, "quizás por la falta de apertura democrática y conciencia de clase", concluyó.