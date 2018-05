“Daremos cátedra de como hacer buena política”: César Mascareño

Angostura, Sinaloa.- Por primera vez, en Angostura existe un candidato por la vía independiente a la presidencia municipal. César Mascareño Reyes fue el primer candidato oficial en todo el estado de Sinaloa para los comicios que se avecinan luego que el Consejo Municipal Electoral le entregara la constancia.

El candidato comentó que el está representando la candidatura del pueblo, afirmó que dentro de sus propuestas se estarán enfocando en el tema de la educación, así como a la parte cultural.

“Si explotamos el turismo tendremos una derrama económica importante, aquí este sector se encuentra virgen aún así como otras actividades más. Estamos enfocados en este sentido, le apostamos a la educación, cultura y trabajo” comentó.

Foto: Cortesía.

César Mascareño Reyes informó que una de las ventajas de ser independiente es que no se debe a nadie más que a la pura ciudadanía, es por lo antes mencionado que está seguro de no tener cargo de conciencia. Pero por otro lado está consciente que no tendrá el mismo recurso que otros partidos para el proceso de campaña, aún así, asegura visitar todas las comunidades del municipio para estar en contacto con la gente.