¡Increíble! Exhumación de cuerpos en el municipio de Mocorito no fue notificada al Gobierno

Mocorito, Sinaloa.- Recientemente en el panteón de la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito se localizó una tumba abierta, de donde se extrajeron algunos ataúdes. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado qué contenían en su interior, sin embargo, se cree que se pueda tratar de la extracción de algún cuerpo.

Ante esto, Julio Medardo Serrano Soto, secretario del Ayuntamiento de Mocorito, confirmó que no se solicitó la exhumación de ningún cuerpo ante ellos.

“La autorización de este tipo de acciones es una de las facultades que tenemos en el Ayuntamiento, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, sin embargo, si no nos notifican nosotros no vamos a estar enterados y no vamos a saber si se están realizando algunas acciones de este tipo en los panteones”, explicó.

Detalló que es de suma importancia que busquen asesoramiento antes de realizar la exhumación de un cuerpo, más que nada por la cuestión sanitaria, porque es muy delicado y se debe cumplir con ciertos requisitos.

Comentó que entre más antiguo sea el cadáver más se facilita el poder realizar el trámite, pero si es reciente se complica un poco más, por la cuestión de salud.

Por su parte, el abogado, Cristo Emmanuel López Vizcarra afirmó que estas acciones están tipificadas como delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Sinaloa y que el delito que se pudiera configurar es la exhumación de cadáveres.

Además, mencionó que para realizar estas acciones siempre se tiene que solicitar una autorización ante el Ministerio Público y la Secretaría de Salud a efectos de justificar el porqué vas a realizar la movilización de un cadáver ya sepultado.

El experto dijo también que las consecuencias de hacer esto es una pena privativa de libertad de tres meses a tres años y una sanción pecuniaria de 30 a 300 días de multa.