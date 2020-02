Debido a las condiciones se reduce el padrón ganadero

Angostura, Sinaloa.- Aproximadamente en un año los ganaderos de Angostura se han inclinado por dedicarse a la agricultura debido a las malas condiciones en las que deben laborar.

Maricela García, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, informó que alrededor del 50 por ciento de los ganaderos han dejado la Asociación y que teme mucho que este porcentaje vaya en aumento.

“Cuando yo entré era un padrón de 950 y hoy difícilmente se completan 500 socios”, dijo la presidenta de la Ganadera de Angostura.

Maricela García dijo que muchos socios han dejado la actividad, causando que lleguen hasta una depuración del 50 por ciento de los que integran la Asociación.

“Este padrón es muy elevado para tan poco tiempo. A mí me ha tocado despoblar... me llaman y me dicen que si sé de un cliente para venderle unos animalitos, que se los recomiende, y a cuatro de los compañeros socios ya les he conseguido clientes para que vendan todo, porque ya no quieren nada con el sector, porque no es redituable, la verdad”, citó.

Maricela García expresó que al sector pesquero sí le dan apoyos tanto de combustible, con becas, motores, despensas a las familias, entre otras cosas.

“Este sector pesquero tiene muchos apoyos, y nosotros como ganaderos, que alimentamos a todo el país, se puede decir con la carne que producen nuestros animales en el campo, pero la verdad los gobiernos no están volteando a ver a los ganaderos de Angostura, ni a los del estado”, dijo la presidenta de la Ganadera.

Agregó que gracias a que la ganadería va pegado con la agricultura, muchos se han ido alejando de la ganadería.

“A veces tienes que ponerle de tu bolsa, de lo que te da la agricultura, para sostener a tus animalitos, entonces como no es redituable, mejor se quedan con la agricultura, porque la verdad nosotros somos ganaderos para subsistir, nada más, no somos a gran escala. La ganadera de nosotros es más que nada familiar, son pequeños ganaderos”, dijo Maricela García.

La representante de los ganaderos realizó un llamado a las autoridades para que volteen un poco más a ver el sector ganadero, porque aseguró que éste se está quedando en el olvido y a su vez está causando que los mismos socios que durante años se dedicaron a esta actividad, han dado por terminada ésta, porque no les es redituable.

“Necesitamos más apoyos para este sector, que activen otra vez esos programas que teníamos antes, el dichoso Progan, ese que muchos compañeros se han acercado para que lo vuelvan a activar, que les regresen este apoyo mínimo que le daban al ganadero, pero con esto él se sentía agradecido”, citó.

Ésta es la petición de la presidenta de la Ganadera, así como también invitó a los compañeros para que no se desesperen, porque no pierden la fe de que lleguen tiempos mejores, pero que se acerquen a la Asociación y que estén más al pendiente a las cosas que puedan venir, además les invitó a que tengan sanidad en sus animales y que trabajen en conjunto para el bien de todos.