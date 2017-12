Decenas de pelícanos blancos arriban a la presa Buelna

Guamúchil, Sinaloa.- Como cada año en invierno decenas de pelícanos blancos llegan a refugiarse en las aguas de la presa Eustaquio Buelna, siendo aún un atractivo turístico para los visitantes, en años anteriores solían llegan las fechas de noviembre pero conforme a los cambios climáticos su llegada a sido tardía puesto que ahora llegaron en diciembre cuando fue el levantamiento de veda.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

ORIGEN.

Estas aves migrantes provienen de Canadá y Estados Unidos, sin embargo son entre los meses de marzo y abril cuando emprende vuelo a sus tierras de origen, ya que es cuando las altas temperaturas empiezan a presentarse. Lo que caracteriza a estos pelicanos es que en sus patas portan una cinta de aluminio inoxidable, en la que se lee información para quien logre acercarse.

LLEGADA.

El clima no tan cálido y no tan frío es lo que mas les gusta, por ello normalmente suelen pasar el día por las orillas de la presa y descansar entre los matorrales incluso e ocasiones suelen salir a la tierra a descansar. Su alimento es hueso de pescado que les dan los pescadores o que ellos mismos encuentra, sus alas son de color blancas con negras y su pico es de color amarillo. Cabe mencionar que normalmente cuando se sienten agredidos se alejan e incluso vuelan lejos para que no les puedan hacer daño.

RECOMENDACIÓN.

Cabe mencionar que las personas pueden llevar alimento para que les puedan compartir, ya que eso hará que se acerquen y los puedan apreciar de cerca, sin embargo es importante que no los intenten agarrar ya que eso ocasionará que les pierdan la confianza y no quieran volver a acercarse.

CERO DAÑOS O MALTRATO.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Presa Eustaquio Buelna, Carlos Castro Montoya hizo la recomendación a la ciudadanía que acude a apreciarlas que no los dañen ni les tiren piedras, ya que son aves muy tranquilas que solo pasan un tiempo y se devuelven a su lugar de origen.