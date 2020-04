Decepcionan regidores de Angostura en Cabildo

Angostura, Sinaloa.- Tras analizar las actas del 2019 correspondientes a los últimos seis meses del año, claramente se puede notar que la mayoría de los regidores del Ayuntamiento de Angostura ha dejado mucho qué desear en el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, al ser muy pocos participativos y carentes de propuestas que beneficien a las comunidades, incluso a uno de ellos todavía no se le conoce la voz en lo que va de la administración.

Lo lamentable es que sí son muy buenos para levantar la mano, y en la mayoría de los casos sin discusión alguna, mucho menos debatir si conviene o no la propuesta, aprobar lo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les dice.

Por tal acción, muchos angosturenses coinciden en que la mayoría de los ediles no desquita el sueldo que devenga quincena tras quincena, pero ellos no lo ven así, dado a que hace tiempo aprobaron el contar con un asesor para asignarle diferentes tareas y bajarle de intensidad a las cargas de trabajo que ellos traían.

Por cierto, estos asesores también son pagados por el Ayuntamiento, pero no todos accedieron a tenerlo, tal es el caso de Miguel Sotelo Camacho, Helen Angulo Castro y Neyma Adámaris García Gerardo, quienes vieron que la Comuna no estaba financieramente bien, o a lo mejor atendieron la indicación de la presidenta municipal de no estar a favor.

Cabe resaltar que el único que en las sesiones de Cabildo ha puesto algunas trabas y solicitado explicación a detalle de las acciones a tomar en la aplicación de los recursos es el edil de Morena, José Luis Beltrán Astorga, pero esto aludiendo a su posición izquierdista, y como en todas las reuniones está haciendo diferentes observaciones y algunas sugerencias para mejorar lo que se plantea, se ha convertido en una verdadera piedrita en el zapato para la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, pero, a decir verdad, a la mandataria no le inquieta mucho lo que le diga el regidor, pues sabe que tiene mayoría en Cabildo y se votará a favor de lo que proponga, aunque Beltrán Astorga brinque, llore o patalee.

Cabe resaltar que en una ocasión el propio representante de Morena en el Ayuntamiento declaró ante los medios de comunicación que desafortunadamente el Cabildo de Angostura era pasivo y poco productivo.

“Necesitamos pensar con seriedad, ser puntuales en las sesiones de Cabildo, analizar las comisiones, que es donde se resuelven muchos de los problemas, ya que los regidores estamos para servirle a la gente, somos su voz ante la máxima autoridad municipal y por lo tal hay que cumplirles.

No podemos dar un paso adelante y luego, porque no convino, retractarnos y dar dos para atrás, ocupamos un Cabildo dinámico, no pasivo, ni mucho menos siempre a la orden de lo que diga la alcaldesa.

Por tal motivo debemos de asumir la responsabilidad que nos toca y contribuir al desarrollo del municipio, pues no están produciendo las iniciativas que la gente espera, deben desquitar el sueldo que devengan, cosa que muchos no lo hacen”, comentó en su momento el regidor José Luis Beltrán Astorga.

La propia alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez sabe que sus regidores de cierta manera están ganando cómodamente el dinero, así se los hizo saber el pasado mes de diciembre, cuando les pidió a todos ellos un informe detallado de los casos que están llevando, las solicitudes y reclamos que han recibido por parte de la ciudadanía, las comisiones en que están trabajando y los dictámenes que tienen pendientes de sacar.

Desafortunadamente se está volviendo costumbre que si el edil José Luis Beltrán Astorga no participa, mucho menos comenta sobre el tema propuesto, las sesiones de Cabildo se terminan en cuestión de minutos. El orden del día programado se va de inmediato, a raíz de que la lista de asistencia se da de manera fluida, la lectura del acta de la sesión anterior se omite, en la mayoría de los casos no hay lectura de dictámenes pendientes, tampoco abundantes propuestas por parte del síndico procurador y los regidores, pero la alcaldesa si expone sobre la mesa tres o cuatro puntos a consideración para someterlos a votación para su aprobación, aquí es donde el edil José Luis Beltrán Astorga entra al intercambio de ideas y la sesión se alarga, pero si no tiene ganas de comentar algo, en menos de una hora se acaba todo, como ya ha sucedido, debido a que en asuntos generales casi siempre nadie trae algo a tratar.

Haciendo números, el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, es el que más participa en las sesiones de Cabildo, pues para todo tiene un comentario.

En ocasiones es positivo y aplaude las acciones que se quieren establecer, pero en otras da un rotundo no en la votación y argumenta el porqué lo hace, además da propuestas para mejorar el punto que se está tratando. También expone ante Cabildo diferentes situaciones que la ciudadanía le externa para que se le dé solución al problema.

En relación a Miguel Sotelo Camacho y a Helen Angulo Castro, que son emanados del PRI, les falta empuje y ser más propositivos, sobre todo a Helen, que en algunas sesiones de Cabildo participa pero solo para apoyar o reforzar comentarios que se están dando. Miguel sí ha hecho algunas propuestas que llevan beneficio a la ciudadanía.

Iris Carolina Bojórquez (del PAN) y Anita Gutiérrez Palazuelos (del PAS) tienen mucho potencial para destacar en la política pero no lo han sabido aprovechar, en tanto que Neyma García solo es un espectador en Cabildo con derecho a voto.