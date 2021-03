Declina Alfredo Gaxiola a la precandidatura por la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Con la palabra lamentable y como traición hacia la cuarta transformación por mostrar un interés particular al cual está centrado el partido de Morena, esta mañana Alfredo Gaxiola declina a la precandidatura de Salvador Alvarado por no ser parte de ello, comentando que seguirá luchando desde las trincheras que se encuentre.

Comentó que niega que su decline sea alguna estrategia política debido a que los principios que se han estado manejando en el partido no son los adecuados y por ende, el manejo local del partido no es de su agrado, ya que lo que se dice y lo que se hace muestra otras cosas.

“Es una traición hacia los principios de Andrés Manuel y hacia el partido de Morena porque están abrazando proyectos que no encajan en la cuarta transformación por intereses personales o particulares, no me equivoqué cuando vote por Andrés Manuel López Obrador y estoy renunciando a la forma en la que unos cuantos se han apoderado de las decisiones de manera local y en el estado, pero sigo firme con el presidente”, dijo.

Asimismo, expuso que no tiene propuesta por otros partidos por lo que está abierto a las invitaciones de este tipo.

“Alfredo Gaxiola no va aparecer en las boletas abanderando a Morena y yo no tengo rencores al contrario estoy agradecido del trato que me han dado”, concluyó.

