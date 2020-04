Dejan de lado el reglamento y sesionan Cabildo

Mocorito, Sinaloa.- No todos los integrantes del Cabildo estuvieron de acuerdo con el proceso de la última sesión extraordinaria, la cual se realizó mediante una plataforma digital.

La síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, señaló que el alcalde Guillermo Galindo Castro les envió el link y desde sus hogares iniciaron con la sesión.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio

El tema que trataron fue la aprobación de la cuenta pública, tema de suma importancia para el municipio, fue por eso que Cristina Mápula Lares votó en contra.

“Yo no voté a favor porque no estoy de acuerdo. En primer lugar, no tuve la cuenta, no estuve en la reunión donde se analizaron los números, entonces ese fue el motivo por el cual yo no estoy de acuerdo, y hay algunas anomalías que tampoco considero que están bien, pero ya en su momento las platicaremos con Jaime”, comentó la funcionaria, quien señaló que el alcalde Guillermo Galindo Castro inició la reunión para saber si se tenían dudas sobre el tema, pero esta forma en que se llevó a cabo no fue grata para ella, porque agregó que este tipo de reuniones no son adecuadas para el tema.