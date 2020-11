Dejan fuera a Julio Gaxiola por la dirigencia del Sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Esta mañana en reunión con miembros del sindicato de Stasasa, para tomar acuerdos ante el comité de elecciones para contender y obtener la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se dio a conocer que le negaron la oportunidad al actual Integrante de la comisión de honor y justicia del sindicato, Julio Gaxiola López, por la dirigencia.

Al respecto informó que se le negó el registro ante el cual expresó su inconformidad tras tal decisión, debido a que ningún momento en el estatus de la convocatoria se indicó que se tenía que ser 50 y 50 ante equidad de género. "Mi criterio era, es y va a seguir siendo parte proporcional de género es en razón de cuántos hombres y mujeres somos en total", expresó.

Asimismo, comentó que llego a pensar que se iba a tener alguna reconsideración para conservar la unidad, sin embargo, no se obtuvo buena respuesta. "Se terminó la asamblea de una manera realmente no usual tenía el momento para expresar otro motivo y no sé me dio la oportunidad", externó.

Gaxiola López, argumento que lo que seguirá es asesorarse para buscar en otras instancias superiores a lo que es la asociación de comité en busca de que se les permita participar y así buscar con tender para el cambio de esta directiva.

Añadió qué años anteriores no se había implementado el artículo de 50 y 50, manifestando que esto fue debido a una reforma elaborada el 1 de mayo 2019 en la que se le anexo, a lo que dijo que nunca se le informó de que se le anexaría este artículo de la ley del trabajo.

"Aclaro que no es nada con tranquila directiva, así como de la otra contendiente, pero mi inconformidad ha Sido y va hacer que el criterio que se aplicó para mí no es justo e igual otros compañeros me lo ha externado y la verdad no sé vale qué se estén agarrando de un criterio cuando realmente nunca ha sido así todo el tiempo ha habido participación de los compañeros en otras ocasiones en la anterior elección una planilla no cumplo con el requisito del 50 y 50 y participó", destacó inconforme.

Por su parte Yuriria Zepeda Corrales, secretaria general del sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se negó a dar una declaración pública argumentando que el Comité de Elecciones sería el indicado para dar cualquier tipo de información al respecto.

Para finalizar subrayó que su participación es únicamente como un derecho que todos los sindicatos tienen, por lo que anunció que solamente está buscando justicia.