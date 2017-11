Dejan plantado al Director de Seguridad Pública

Guamúchil, Sinaloa.- Comerciantes de Salvador Alvarado afiliados a la Canaco dan gran sorpresa, al dejar plantado a Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el capitán Daniel Torres Hernández, pues no asistieron a la capacitación de seguridad que estaba planeada.

Importantes temas que se iban a exponer, como comercio seguro, maneras de prevenir los robos violentos, prevención del delito al andar en la calle o en el automóvil, medidas preventivas para evitar el robo hormiga, entre algunos otros, se quedaron en el aire.

"El sector comercio es una de nuestras preocupaciones, pero vemos muy poca disposición por parte de ellos, ya que via correo electrónico invitamos a 662 comerciantes, no se que esta pasando, pero nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos en las necesidades de seguridad, de ver realmente en qué podemos respaldarlos, pero si ellos no se prestan las cosas se pondrán difíciles.

Fotografía: EL DEBATE

La capacitación estaba programada para las 16:00 horas, pero al no haber nadie la tuvimos que suspender.

Aquí quería ver las necesidades reales de cada uno de ellos, este era el momento para que me dijeran de frente en qué estamos fallando, en qué puedo ayudarlos, porque las críticas son buenas para corregir las cosas y hacer nuevas estrategias.

Si los comerciantes afectados no nos dicen sus problemas nosotros no podremos llenarles los espacios de seguridad.

Hoy fallamos en el intento, pero no vamos a quitar el dedo del renglón y a la brevedad posible se les volverá a invitar. Insistiremos en capacitar a los comerciantes porque es una preocupación del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, que todos los municipios estemos en tranquilidad y la ciudadanía se sienta segura al transitar en las calles y al salir a comprar sus cosas.

Ya se incrementó el efectivo de personal policíaco en el centro de la ciudad y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en los bancos, las calles y las casas comerciales", afirma el Director de Seguridad Pública.