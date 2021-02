Deliciosos pasteles estilo casero se venden en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El amor por la cocina y principalmente por los postres fue lo que llevó a la señora Vanessa Quiles Nevárez a realizar pasteles para vender en el ejido Gabriel Leyva Velázquez, perteneciente a Salvador Alvarado del cual ella es originaria. Desde muy pequeña se dio cuenta que sentía un gran amor por los postres y fue que decidió dedicarse de lleno a realizar unos deliciosos pasteles.

Quiles Nevárez lleva un año dedicándose a la repostería, lo cual inició mirando recetas y tutoriales en redes sociales para aprender todo lo que se necesita saber para cocinar un rico pastel. Su don nato para la cocina la llevó rápidamente a darse cuenta que le sería muy fácil poder realizarlos esperando que a sus clientes les gustara su sabor.

Todo esto se originó con el firme objetivo de poder obtener recursos económicos que le permitieran comprar el medicamento que ella necesita, ya que el sueldo de su esposo no alcanza para todo, y ayudar en los gastos de su tratamiento es algo que la llena de alegría.

Los pasteles que realiza son de tamaño chico, mediano y grande, los cuales tienen un costo de 120, 200 y 280 pesos, respectivamente; como ve, son muy accesibles y baratos. La señora Vanessa comentó que con el dinero que obtiene de la venta de estos se compra su tratamiento de fertilidad que es un poco costoso. “Alrededor de 200 pasteles aproximadamente son los que he hecho y vendido en este año que tengo como repostera”, indicó.

Muchas personas de la comunidad y alrededores llegan a casa de la señora Quiles Nevárez para realizar el pedido del pastel que desean. Son caseros y hechos con muy buen sazón, lo cual la ha llevado a tener gran éxito y aceptación en el gusto de la gente.

“Para ir empezando se me hace bien la cantidad de pasteles que me han encargado. Mis clientes me dicen que los hago muy bonitos y muy buenos”, expresó Vanessa.

Ver en los rostros de cada cliente la alegría por recibir en sus manos un pastel, el cual es el centro de cualquier celebración, es lo que motiva a la repostera Vanessa a seguir innovando sus decoraciones y extender la gama de sabores. Para darse a conocer aún más los comparte mediante sus redes sociales: Azúcar Vanessa.