Demanda de permisos en vía pública baja un 50% en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Por falta de condiciones y no por necesidad se registra una baja demanda de solicitudes para instalar un puesto en la vía pública.

El Ayuntamiento de Salvador Alvarado ha presentado una reducción del 50 por ciento en los trámites de permisos en vía pública de parte de los comerciantes que buscan instalar un puesto semifijo o ambulante.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La baja demanda se ha presentado durante el tiempo transcurrido por la pandemia, informó el oficial mayor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, José Antonio Gallardo Angulo.

A pesar de que la economía familiar se complicó y orilló a muchos ciudadanos a emprender un negocio, buscar la manera de obtener un ingreso con la venta al menudeo, o simplemente vender algo para completar el gasto, también ha ocurrido el cierre de puestos ambulantes y la disminución de trámites para obtener un permiso en Oficialía Mayor. En este sentido, la principal causa de la baja demanda se debe a que el comerciante no cuenta con las condiciones para sostener el puesto y no porque no haya necesidad, señaló el oficial mayor José Antonio Gallardo Angulo.

El Departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado registra actualmente un promedio de 200 permisos de vía pública, que abarcan tanto semifijos como ambulantes.

Ambos han presentado una baja solicitud, “ha sido parejo”, señaló el oficial mayor, quien precisó que solo a giros esenciales se les otorga.

Se informó que con la reactivación de la economía se prevé un repunte de las solicitudes, e incluso se esperan muchas más de lo que normalmente se han recibido.

Te puede interesar:

AMLO revela que gastos de su visita a Estados Unidos corrió por cuenta de del Gobierno de Donald Trump, a México solo le costó el traslado

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 15 de julio sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa hoy