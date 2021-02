Dentistas de Guamúchil piden ser tomados en cuenta para recibir la vacuna contra Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Como no fueron incluidos por la secretaría de Salud en la lista de primera línea para ser vacunados en contra del Covid-19 pese a mantener un contacto muy cercano con sus pacientes, así como también trabajar de manera constante con fluidos bucales y estar en permanente riesgo de sufrir algún posible contagio, los cirujanos dentistas de Guamúchil piden ser tomandos en cuenta en la segunda remesas y recibir la dosis correspondiente de protección lo antes posible.

Dora Olivia Gastélum Cuevas, presidenta de la Asociación de Cirujanos Dentistas de Guamúchil, manifiesta que están a la espera de tener una respuesta positiva a su petición, sobre todo los que se dedican a la practica privada dado a que los que laboran en instituciones como IMSS, Issste o secretaría de Salud sí entraron de manera directa a la vacunación.

“La mayoría de la población de odontología está en riesgo porque trabajamos a muy pocos centímetros de distancia de nuestros pacientes y además que forzosamente manejamos saliva. Nosotros ya le hemos manifestado nuestra solicitud a la secretaria de Salud, se han hecho posicionamientos a nivel nacional y ahora estamos a la espera de ser tomados en cuenta en la segunda remesa de vacunas, así desarrollaríamos con mayor seguridad el trabajo y además le daríamos más confianza a nuestros clientes”, expresó.

“Sin duda alguna, confirmo que los cirujanos dentistas estamos muy capacitados para atender a los pacientes con los mejores protocolos sanitarios y esto no es de ahora debido al Covid, sino que lo venimos haciendo desde los años 80 cuando empezó el temor por el VIH, esto los obligó a cambiar las formas de trabajar y esta pandemia no nos agarró descuidados en este aspecto, pero el temor es que no vemos el virus, a diferencia de la sangre”, detalla la dentista Dora Olivia Gastélum Cuevas.

