Denuncian abuso de autoridad y hostigamiento laboral del regidor Octavio Castro de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Abuso de autoridad, faltas de respeto, gritos y hostigamiento es tipo de acciones que el regidor morenista, Octavio Castro Flores, comete hacia sus compañeros de trabajo, según lo manifestó Marbella Mejía Castro, secretaría de Regidores del Ayuntamiento de Angostura y víctima del funcionario, que cansada de verse hostigada y en sintonía con otra empleada del Ayuntamiento que hasta el momento no ha dado declaración, denunciaron malos tratos del regidor de manera formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por hostigamiento laboral, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, desde el día 23 de marzo del año en curso.

Debido a que ya se presentó la demanda, Marbella Mejía ya cuenta con una restricción que impide que el regidor tenga contacto físico o verbal con ella, ya que la víctima señala que ha llegado a sentir miedo de la persona en cuestión.

“Yo no iba a permitir tres años del comportamiento de esta persona, en primer lugar no me lo merezco, siendo secretaría de ellos no tengo por qué soportar ese tipo de faltas de respeto, y soportar sus abusos de autoridad”, comentó

Explicó que la razón que la llevó a interponer la denuncia es que el regidor tuvo actitudes de abuso de poder, donde le indicaba cómo actuar y qué hacer, así como también se refería a ella con palabras altisonantes y bastante ofensivas, que la hacían temer de tener cruces con él.

Definió al regidor como una persona altanera, déspota e irrespetuosa, tanto que ella como su compañera asistente del Secretario del Ayuntamiento de Angostura tiene experiencias amargas con el regidor y recordó una ocasión en la que Octavio Castro la encerró en una oficina, donde con gritos y malas palabras le indicó que como debería de actuar e inclusive las cosas que como secretaría de regidores debía de hacer y cuáles omitir.

“Me dijo que yo no puedo hacer nada sin el permiso de ellos, en este caso de él, siempre ha dicho que él ha sido el número uno, no sé en qué se basa, pero esa mentalidad tiene”, comentó

En este punto detalló que ha llegado a sentir miedo de quedarse a solas con el regidor, y como ejemplo de esto indicó que cuando pretendían entrar a alguna oficina y el regidor Octavio Castro se encontraba dentro a solas, salían de inmediato, llenas de temor, preocupadas porque este podía arremeter verbalmente contra ellas en cualquier momento.

Comentó que no son solo dos las personas afectadas por el comportamiento del regidor, sino muchas más, sin embargo, no se atreven a alzar la voz y denunciar.

En este punto destacó que hay un titular de una dirección que prefirió no mencionar por respeto a la identidad de esta persona, que se encuentra dispuesto a denunciar, porque recibió insultos a través de un grupo de mensajería en conocida aplicación de comunicación. “Nosotras no confiamos en él”, recalcó.

Aprovechó para invitar a todos los funcionarios que han recibido malos tratos del regidor, Octavio Castro, a denunciar, ya que solamente esto podrá detener este tipo de actitudes de parte del regidor.