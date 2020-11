Denuncian abuso y corte de luz injustificado por CFE Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- El afectado identificado con el nombre de Rodolfo Rendón M., se comunicó a este medio de comunicación para exponer que a pesar de haber pagado la cantidad de 50 mil pesos para conveniar el pasado día sabado, no recibieron recibo que comprobara el pago y además este día les cortaron la luz en el domicilio ubicado por calle Agustín Melgar y Callejón El Fuerte, número 31, en Guamúchil.

Acción que calificó como un acto de prepotencia por haber acudido a las oficinas a solicitar el recibo que se les prometió entregar desde el día lunes dos de noviembre.

En su queja se expone lo siguiente: "Éste día acudió la propietaria de la casa junto con el licenciado Sergio Madrid a la oficina a pedir ese recibo. Nos atendió primeramente la persona a quien se le dió el dinero y le dijo a la encargada que nomás se le había dado 45 mil cuando realmente se dieron 50 mil y que en el sistema solo aparecían los 45 mil. A lo que la encargada respondió que pusiera los 50 mil y que ella sabía cómo le hacía.

En ese tiempo que estuvimos ahí la encargada nos amenazó diciendo que iba a cortar la luz y sí cumplió. Estuvimos un rato con ella y al final nos dió el recibo. La Comisión no tiene ningún documento firmado por la propietaria que pruebe que se nos realizó el ajuste. O que nos llegó un citatorio para conveniar.

Al poco tiempo de regresar al domicilio la comisión envío a personal a cortar la luz y tuvimos que hablar a Profeco y a otras instancias para evitar que cortaran la luz porque hay niños en casa. Para mí es un acto de prepotencia parte de estas dos personas porque no querían dar recibo, no hay papeles no hay nada y aparte cortaron la luz. No puede ser posible que la comisión sea parte y juez la vez. Y que ellos digan eso se hace.

Personal de CFE acudieron al sector/Foto: ELDEBATE

Los ciudadanos y como consumidores no tenemos ningún tipo de garantía ni derecho ante la comisión.. y es un robo".

El afectado compartió unos videos donde se observa el arribo del personal de la CFE y la defensa que hace uno de los afectados ante lo que se calificó como una injusticia.