Denuncian daños a propiedad privada por parte del gobierno de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Abuso de autoridad y daños en propiedad privada por parte de la autoridad municipal denunció Pedro Castañeda Sandoval, dueño de un terreno de 11 hectáreas, en las cuales invadieron aproximadamente una y construyeron un camino para llegar a un banco de tierra y el relleno sanitario, que está como elefante blanco en la zona norte del municipio de Salvador Alvarado, por lo cual pide que le reparen el daño, perjuicio y que ya no pasen por sus tierras.

Castañeda Sandoval, propietario afectado, explicó que el conflicto inició en el periodo que era presidente municipal Gonzalo Camacho Angulo, cuando proyectó el relleno sanitario, pero no contó con el detalle que al lugar no había acceso y mucho menos tomó en cuenta a su papá, quien falleció en la lucha de que no invadieran, ya que las autoridades abrieron camino, espacio que es casi 1 kilómetro lineal y 8 metros de ancho, que representa aproximadamente más de una hectárea y que hace más de 15 años no se cultiva.

Indicó que con Camacho Angulo había quedado de negociar, sin embargo, no hubo acuerdo alguno, posteriormente buscó acercamientos con Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, exalcaldesa quien sabía del problema, pero no lo recibió.

Dijo que en ese mismo periodo puso una cerca de palos y alambres, la cual tumbaron y siguieron pasando. Añadió que posteriormente en el periodo pasado tuvo que invertir para contratar una máquina, la cual hizo unas zanjas, las cuales las rellenaron con tierra y siguen pasando los dompes del banco de tierra.

El ciudadano afectado exigió al gobierno municipal que le reparen el daño en sus tierras, ya que tiene 15 años que no cultiva en ese camino que es más de una hectárea. Pidió que, así como metieron tierra con piedras la saquen con máquinas, la revuelvan y quede preparada para cultivo como estaba.

“Yo me cansé, yo les dije que no quiero demandar, ni problemas con autoridades, porque soy conocido en el deporte, pero no ha habido respuesta”, señaló.

Como medida ante esta situación, dio a conocer que se reunirá con Pier Ángely Camacho de Ortiz, presidenta municipal de Salvador Alvarado, para buscarle una solución y si no hay una respuesta favorable a la situación verá qué medida va a tomar.

Por último, el ciudadano afectado en el tema recalcó que no hay ningún problema darles un acceso, pero no el que ellos quieran tomar.