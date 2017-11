Denuncian discriminación y mala alimentación en casa hogar

Guamúchil, Sinaloa.- Un poco desconcertado e inconforme, el abuelito Francisco Javier Ramírez Medina, aseguró que tiene siete años acudiendo a la casa hogar Doña Caly de Aguilar, sin embargo está administración se encuentra sufriendo discriminación así como una muy mala alimentación.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

DISCRIMINACIÓN.

El abuelito Ramírez Medina, quien tiene muy recortada su vista, explicó que las criticas a las encargadas de la Casa hogar Doña Caly a cerca de la mala alimentación que se les está brindando han ocasionado que no lo quieran llevar al centro de entretenimiento y que incluso la encargada le dijo que no lo querían llevar porque no miraba bien y que se daba golpes.

“Yo quisiera que porque se portan así conmigo, consideró que deben analizar la situación porque hacen lo que ellos quieren “, dijo.

MOLESTIA.

De igual manera, explicó que anteriormente cobraban 50 pesos, no obstante hace unos meses que subieron 20 pesos más, por lo que cada semana con sus cinco días cobran 70 pesos, por lo que recalcó que pueden mejorar el alimento ya que brindan pura comida de las despensas y casi puro frijol en toda la semana, siendo que con los 50 pesos les preparaban distintos alimentos a la semana. Argumentó que eso fue lo que no les gusto a varios abuelos y a raíz de ello muchos se han retirado ya que de aproximadamente 30 personas que asistían ahora solo acuden de 6 a 4 abuelitos.

“Como le decía la comida nos la dan fría y con tortillas frías y eso , yo calculo que eso fue lo que no les gustó”, expresó.

PETICIÓN.

Por otro lado, el abuelito preocupado por él y por los demás comentó “nosotros lo que queremos es que las cambien a otras áreas del DIF, porque muchas gentes se han retirado a causa de eso, queremos que nos cambien al personal porque no se ve que quieran trabajar bien porque eso de que nos den la comida y tortillas frías no está bien”.