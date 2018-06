Denuncian en Mocorito a funcionarios públicos

Mocorito, Sinaloa.- El regidor del PRI, José López Lozolla, asegura que varios funcionarios públicos del Ayuntamiento están haciendo caso omiso del blindaje electoral, al acudir a mítines políticos, y no les corresponde estar ahí.

“Estuve en la Oficialía Mayor solicitando el documento que afirmara que el compañero Carlos Adrián Gutiérrez Medina, quien se desempeña como subdirector de Vinculación Educativa, había renunciado a su cargo para irse a apoyar las campañas políticas, y lamentablemente hemos descubierto de que no hay tal papel, él no ha renunciado al puesto, entonces cómo es que anda metido apoyando en reuniones del barrio, agarrado de la mano con el candidato.

A qué estamos jugando, dónde está la transparencia que dicen tener. Todos recibimos una capacitación de parte del IEES y nos recalcaron que ningún funcionario activo debe participar en el proceso electoral, por tal motivo les pido a todos que se abstengan de hacerlo o si no tendremos que llegar a casos extremos. La que también anda en esto es Mariela Tenorio, directora de Turismo, ellos en plena luz del día andan haciendo campaña, y pues les pido que dejen el cargo para que no tengan problemas”, comenta el regidor priista.