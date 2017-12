Denuncian fuga de agua de más de dos años en Mocorito

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito ha trabajado en cubrir las necesidades que la ciudadanía demanda, el rezago en servicios de calidad o atención oportuna continúa, prueba de ello son las denuncias constantes que los habitantes del Pueblo Mágico señalan, por ejemplo, la fuga de agua que se encuentra por la calle Enrique Pérez Moreno, en donde los vecinos del lugar expresan tienen más de dos años que cuentan con tal problemática sin tener una solución.

DENUNCIA.

Referente al tema, el vecino de la colonia Las Palmas, Gilberto Ramírez, comenta que deben de poner más atención al caso en especial los de la JMAPAM, “la tubería se rompió una vez y solo vinieron y la arreglaron a medias o con material que no resiste la presión del agua, tiene más de dos años, por la calle ya se mira más agua que la que tiene el río, es un peligro para los que caminamos por ahí tanto a pie como en moto, a diario pasan muchas señoras y niños a la escuela, y si no se ha hecho más grande es porque no había agua, hasta hace poco llegó”.

SOLARES.

A su vez, el vecino de la calle Enrique Pérez Moreno expresa que hay muchos solares baldíos, los cuales ocupan se limpien, ya que de ahí salen muchos animales; también expresó que en esos solares existen tomas de agua, que en la mayoría se desperdicia el líquido, ya que se dejaron mangueras libres para en un futuro quienes finquen ya tengan el sistema, “es una inconsciencia eso, todos los días se tira mucha agua de esas mangueras y esa misma agua hace crecer el monte”.

DESPERDICIO.

De la misma forma Gilberto Ramírez argumentó que se desperdicia mucha agua pero por parte de los vecinos, “el agua ocupamos cuidarla, que la gente haga consciencia de no tirarla, hay quienes la usan para regar, se ocupa mano dura para quienes hacen eso”.