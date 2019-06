Denuncian haber sido engañados para estudiar y hospedarse

Badiraguato, Sinaloa.- “Ya no hallo qué hacer para poder seguir estudiando”, fue el sentir de desesperación de uno de los 12 estudiantes de nuevo ingreso en una universidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa, que denunciaron a este medio haber sido víctimas de engaños de parte de una funcionaria, de quien dijeron se llama Rosa Román, que les prometió apoyos de alimentación, hospedaje y becas escolares, pero cuál fue su sorpresa, que al llegar al municipio antes mencionado y contactarla como habían acordado por llamada, no se supo más de ella.

El joven se aloja en un cuarto prestado, con siete estudiantes provenientes de comunidades de más de seis horas de distancia de Badiraguato. Están desesperados porque ya inició el ciclo escolar y necesitan hospedaje.

”Nos ofrecieron todo, como decir, pasto, corral y agua, pero cuando llego aquí la que me ofreció eso ya no la he visto, ni por el teléfono, ni el WhatsApp, no sé de ella. A mí me echaron la mano otras personas que ni me conocían. Yo traía un poco de dinero y con eso me estuve sosteniendo para el curso de inducción, y la verdad, hablo por aquí porque yo sí tengo muchas ganas de salir adelante”, expresó el joven de 27 años.

Otro de los estudiantes dijo que la convocatoria se hizo en Facebook para inscribirse en la escuela, y así fue como se contactaron con la persona que denuncian los engañó.