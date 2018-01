Denuncian nula fumigación contra el dengue en Las Cabezas

Guamúchil, Sinaloa.- La comunidad de Las Cabezas es una de las localidades que se encuentran ubicada en la parte norte del municipio de Salvador Alvarado, es ahí en donde recientemente, según aseguran sus habitantes, que la mayoría de los que ahi viven han padecido dengue y el tan mencionado coloradito, lo cual preocupa a la población ya que mencionan que es nula la fumigación para evitar la proliferación del mosco del dengue.

En un recorrido por la comunidad, los habitantes comentaron que hace ya más de un año que no se realizan actividades para poder disminuir la reproducción del mosco, lo que ha ocasionado que muchos de los que ahi habitan estén padeciendo dengue y el llamado "Coloradito". La señora María Minerva López Salqueiro dijo que hace mas de un año que no van a fumigar contra los moscos, “eso ha ocasionado que haya tanta enfermedad aquí en la comunidad, tanto grandes como niños se han enfermado, yo he sabido de mas de 10 personas que les pegó el dengue y algunos de ellos son personas adultas ya muy mayores, los que se vieron muy graves”.

En su declaración, la señora Yadira López, también vecina del lugar, expresó que al caer la tarde llegan los moscos, “es cuando se está oscureciendo cuando llegan como enjambres, son muchos los moscos que hay, tienen que venir a fumigar o hacer algo que acabe con ellos, cada vez hay mas personas enfermas de dengue y el "coloradito", aparte hay muchos niños aquí en la comunidad". Argumentó que muchos de los que ahí viven tienen que limitarse de andar fuera de sus casas al atardecer por la gran cantidad de moscos que hay.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Quien también dio dijo lo que estaba pasando, fue el señor Faustino Higuera, “aquí en la casa vivimos seis personas y a cinco ya les pego el dengue, son muchos los moscos que hay, las autoridades deben hacer algo para que de perdida haya menos, esto ya tiene muchos meses, sabemos que vivimos en una parte donde hay monte alrededor y parcelas, pero algo se tiene que hacer”.



Es preciso mencionar que son un aproximado de 280 habitantes los que viven en la comunidad, de los cuales, argumentan los entrevistados, mínimo unos 30 ya pasaron por la enfermedad del dengue.