Denuncian nula intervención de autoridades para detener eventos masivos en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Todo parecía indicar que la sesión ordinaria de Cabildo que se desarrolló esta tarde en el Ayuntamiento de Angostura iba a terminar sin detalles, pero las cosas no fueron así, ya que en el punto de asuntos generales surgió una denuncia pública que exigió respuestas por parte de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y del secretario Saúl Alfredo González.

Resulta que el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, aprovechó el momento para dar a conocer que el pasado fin de semana se realizaron dos eventos deportivos en Angostura que registraron una buena aglomeración de personas y las autoridades municipales no hicieron algo al respecto para detenerlos, pues todos los asistentes no portaban cubre bocas mucho menos guardaban su sana distancia, siendo que la mandataria Montoya Martínez es muy insistente en que la ciudadanía cumpla cabalmente con los protocolos preventivos para evitar contagios de COVID-19 pero aquí falló en el intento.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"En un recorrido que hicimos por por diferentes comunidades para ver distintos asuntos detecté un evento de arrancones en lodo en el cause del río Évora y vimos la participación que no son de Angostura y no está prohibido que vengan pero participaban en la propia organización y había pipas de una empresa de Guamúchil, pero yo no sé si el secretario del Ayuntamiento, Saúl Alfredo, o la alcaldesa Aglaeé estaban enterados de esto porque la invitación se hizo a través de las redes con una semana de anticipación.

Si las autoridades no pudieron o no quisieron intervenir en este evento, en todo caso que investiguen quienes lo realizaron para efectos de llamarle la atención y que no lo vuelvan hacer.

Además, en otro asunto similar, yo no se quien lo autorizó pero el campo de beisbol de La Reforma estaba lleno, las gradas tenía alrededor o más de 200 gentes.

Voy con este comentario porque se no pide que nos quedemos en casa, que usemos cubre bocas, que guardemos distancia, en fin y vemos estos eventos donde no se respeta nada de eso. Estoy de acuerdo que la gente está desesperada y todos queremos salir libremente pero tenemos que entender que todavía no es posible salir en aglomeraciones porque no solamente está en juego la salud de quienes se arriesgan sino también los que se quedan en casa, ellos podrían ser infectados", expresó el regidor José Luis Beltrán Astorga.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

Ante esto, el secretario del Ayuntamiento, Saúl Alfredo González, dio su explicación pero no convenció al regidor y para no polemizar mucho las cosas la sesión de Cabildo ahí mismo llegó a su fin.