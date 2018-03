Desbandada en Mocorito; renuncian 5 regidores y la síndica procuradora

Mocorito, Sinaloa.- Por unanimidad , cinco regidores así como la figura de la sindica procuradora del municipio de Mocorito efectuaron una desbandada luego que recibieron luz verde por el pleno del Cabildo para separarse de su cargo y así poder estar disponibles para los comicios que se avecinan. El tiempo que están exigiendo los regidores es a partir de hoy 28 de marzo hasta el 16 de abril.

Los seis funcionarios que pidieron la licencia, son del Partido Sinaloense (PAS) como son; Valerio Cervantes Gastélum, Carmen Lucia Ordoñez Meza, José Luis Cuadras, Ramón Alonso Santillanes García y Alma Lidia Navarro Lugo como regidores por último Cristina Mápula Lares como sindica procuradora, ellos se suman a Alfredo Quiñónez quien ya había pedido licencia anteriormente.

Regidores suplentes.

Valerio Cervantes Gastélum comentó "yo la verdad estoy pidiendo permiso para estar en condiciones si el partido (PAS) me lo permite. Creo que mi trabajo me lo ha respaldado durante este año y tres meses en todo el municipio, si en candidato (Jesús Guillermo Galindo Castro y él presidente del partido (Héctor Melesio Cuén Ojeda) me dice que voy en la plantilla quiero estar en condiciones para entrarle al proceso electoral que viene". De esta manera, solo la regidora Crisbel Fernanda Gastélum del PAS es quien se queda.

Edith Berenice Rodríguez López presidenta sustituta tomó protesta a los suplentes de los recortes que han dejado el cargo actualmente.