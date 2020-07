Descubren robo de agua potable en Palmitas, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Vaya sorpresa la que se llevaron los habitantes de la sindicatura de Palmitas, Angostura, las autoridades municipales y el personal de la Jumapaang al descubrir el verdadero motivo por el cual la planta potabilizadora de agua no estaba funcionando como era debido, pues brindaba un servicio muy deficiente en la distribución del vital líquido hacia los hogares.

El síndico Adrián Medina Ramos manifiesta que la ciudadanía empezó a pegar de gritos y nadie se explicaba por qué estaba faltando el agua en la comunidad, motivo por el cual decidieron hacer un recorrido de inspección por toda la línea de conducción, y fue ahí donde descubrieron alrededor de tres tomas clandestinas que estaban sustrayendo miles de litros diarios, además de algunas importantes fugas.

“Estábamos teniendo algunos problemas en la planta potabilizadora, especialmente de mediodía en adelante, pues el vital líquido no llegaba como debería de ser, y por tal razón nos fuimos a ver qué pasaba.

Inspeccionamos toma por toma en la línea de conducción y descubrimos que algunos ranchos ganaderos nos estaban robando el agua, entonces sellamos todo, hasta que nuevamente hicimos llegar el agua a la planta, pero después se presentó que las máquinas no jalaban, vino el técnico de la Jumapaang y las echó a volar.

Ricardo Angulo, gerente de la Junta de Agua Potable, siempre nos ha respondido y preocupado, y por este lado no tenemos problema, ya que él personalmente vino a ver los detalles que están pasando. Prácticamente teníamos robo ‘hormiga’ de agua, pues había tres tomas clandestinas que provocaban que no llegara suficiente agua a la planta y no se abastecía a la comunidad.

Se enojaron estas personas que estaban conectadas de manera ilegal, pero ni modo, porque esta agua es para consumo humano y ellos la estaban utilizando para el ganado, eran como unos tres ranchos que de la línea agarraban agua, y estaban cometiendo un crimen porque afectaban a la mayoría de los hogares de Palmitas, ya que muchos se quedaban sin agua.

Ya tapamos todos los robos ‘hormiga’ que había en la línea y vamos a vigilar para que no se vuelvan a conectar, porque ya lo intentaron una vez pero fui y volví a tapar”, comenta el síndico Adrián Medina Ramos.

