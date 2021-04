Deseo un futuro feliz para todas las personas: el niño Santiago de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Con felicidad y salud así es el futuro en el niño que quiere vivir Santiago Dautt Sauceda, de 11 años de edad, del municipio de Salvador Alvarado.

El niño alvaradense se distingue por su educación. De porte tranquilo y con una linda mirada que adornan grandes pestañas, abrió la puerta de su corazón para expresar su sentir y vivir como niño. En sus primeras palabras destaca su interés por la tecnología. Es parte de su vida y de su conexión con el mundo.

A través de ésta es como ha aprendido sobre el origen de las especies marinas y la historia de la naturaleza. Reconoce que su curiosidad por conocer el mundo lo ha estado alejando un poco de sus juguetes, pero no deja de vivir su infancia con otros tipos de juegos: las redes sociales y videojuegos. Así es como transcurren sus días, a espera de poder volver a ver a sus amigos de la escuela.

Pero también piensa en su futuro, en el que quiere vivir junto a su familia y el que anhela para todas las personas. “Son dos deseos en uno”, dijo. El primero es que se acabe la pandemia y que todos puedan ser felices. El segundo es que se acaben las drogas”.

Santiago Dautt Sauceda se describe como una persona casi adolescente, “que le van gustando más cosas”. Compartió parte de sus gustos e intereses.

Lo que más le gusta es ver películas, escuchar canciones, usar las redes sociales, ver videos y jugar videojuegos, pero también pasar un rato con amigos, aunque sea con limitaciones y con las medidas sanitarias.

Convivir con su familia es uno de sus pasatiempos favoritos. Desea que nunca les pase nada malo y estar siempre felices.

En la amena charla con el niño expresó su opinión sobre los niños de hoy y les envió un mensaje. “Ya no les gusta leer, ni estudiar, ni jugar. No le ponen mucho interés a la escuela ni en lo que tienen que hacer en casa. Les gusta andar más con los amigos haciendo cosas que no son saludables. Debemos de cuidarnos”.