Desfilan por los 109 años de la Revolución Mexicana

Angostura, Sinaloa.- Dando inicio al tradicional izamiento de bandera a cargo de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, seguido del desfile por las principales calles y culminando en el estadio municipal de beisbol de Angostura, con el acto cívico, fueron como estudiantes y habitantes en general del municipio costero celebraron con honor el 109 aniversario de la Revolución Mexicana.

Cabe destacar que en evento contó con la presencia de 19 contingentes y con mil 800 personas.

Montoya Martínez, expresó mediante su mensaje emitido “La revolución mexicana parió mujeres y hombres íntegros que supieron responder al momento histórico que vivían y actuaron a la altura de las circunstancias y atendieron el llamado de la patria para construir el México con el que todos hemos soñado. Éste día nos encontramos aquí para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Acto cívico del 109 aniversario de la revolución mexicana. / Fotografía: Dalia Sagaste EL DEBATE

Los orígenes de este movimiento que transformó nuestro país lo encontramos en la dictadura de Porfirio Díaz que gobernó nuestra nación durante 30 años, en este periodo de gobierno México vivió ciertos avances tecnológicos, sin embargo, el precio que pagó el pueblo fue muy alto. En nuestro país al iniciar el siglo XX existían dos Méxicos, la sociedad mexicana se encontraba marcada por grandes contrastes, estos contrastes que ofenden la dignidad humana, por un lado la clase dominante formada por los grandes terratenientes, los hacendados, los gobernantes cercanos a Porfirio Díaz, quienes gozaban de toda clase de privilegios, en contraste con estos grupos se encontraba el pueblo de México, formado por campesinos, obreros, profesionistas críticos a la dictadura de Porfirio Díaz. Los campesinos trabajaban de sol a sol en las haciendas, eran explotados por la clase alta, sus salarios miserables que no alcanzaban para satisfacer sus necesidades más básicas, los obreros eran explotados en la fábrica con jornadas de trabajo de 14 horas diarias, trabajaban de lunes a domingo, no tenían prestaciones, no gozaban de vacaciones, servicios médicos, ni derecho a vivienda, ni tampoco tenían derecho a la aguinaldo. En estas circunstancias México vio llegar el siglo XX”, citó.

Destacó que a 109 años de este acontecimiento histórico celebran el papel que jugó Angostura durante el movimiento revolucionario de 1910, aseguró que Angostura también es parte de México y que también participó en este movimiento.