Despenalización del aborto en Sinaloa trae opiniones encontradas

Sinaloa.- Comentarios divididos generó la despenalización del aborto hasta las primeras 13 semanas, en Sinaloa, tanto funcionarios, como jóvenes, mujeres adultas y jóvenes han estado mostrando su postura a través de las diferentes plataformas.

Esto ha demostrado las diferentes ideologías de la ciudadanía, la decisión del Congreso del Estado de Sinaloa fue aplaudida por muchas y repudiada por otros tantos.

Preocupada por esta decisión, la señora María Acosta manifestó que desde su perspectiva no le parece correcto el que se le quite la vida a un bebé cuando no se trata de un caso de violación, ya que comprende que en estos casos la víctima puede decidir lo que considere mejor para su recuperación.

Sin embargo, detalló que prefiere mantenerse al margen, puesto que para tomar la decisión de abortar una mujer debe de estar pasando por una situación complicada y prefiere no juzgar su postura, a pesar a que a ella esto no le parece adecuado.

En un contexto similar, Maricruz Villegas señaló que de igual manera se encuentra en contra del aborto, independientemente del tiempo de gestación, puesto que desde su posición, “opino que hay vida desde la concepción, y que es un abuso exigir el ‘derecho’ a matar esa vida, porque al fin y al cabo si no fuera vida no necesitarían abortarlo”, comentó.

Asimismo, agregó que esta decisión se pudo haber tomado debido a que las personas que se encuentran a favor del aborto son mayoría en la sociedad y por eso decidieron apoyar a la masa.

Como ejemplo de esto, dijo que la Teoría del Espiral del Silencio, de la politóloga Elisabet Noelle-Neumann, señala que las personas adaptan sus opiniones o manera de comportarse según lo que predomine en la sociedad, y por esto fue que el Congreso apoyó a lo que la sociedad sigue.

Cabe destacar que la otra parte de la sociedad, a favor del aborto, de igual manera sostiene argumentos fuertes, como quien está en contra de esta postura.

Y como ejemplo de esto, Nahomi Escalera, que se manifiesta a favor de la decisión tomada por el Congreso del Estado, argumentó que desde su criterio esta es una decisión muy oportuna, que traerá consigo un impacto positivo en la sociedad y principalmente a las mujeres que se encuentran a favor del aborto, ya que en ocasiones su vida de estudiante y laboral se veía interrumpida por un embarazo no deseado, cuando resultaban embarazadas a pesar que tomaban en cuenta los métodos anticonceptivos.

“Con esto se logrará tener un menor índice de familias disfuncionales y niños en situación de calle o explotados”, señaló.

Algo con lo que concuerda Ángela López, quien de igual manera dijo estar a favor de que las mujeres puedan decidir sobre si continuar o interrumpir su embarazo.