Ex gerente de Jumapaang exige aclarar el motivo de su despido

Angostura, Sinaloa.- Juan Guadalupe García López quien se venía desarrollando como gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) comentó que la destitución la cual fue aprobaba por cabildo, le cayo de sorpresa, por lo cual estará acudiendo este viernes al Ayuntamiento y tendrá una reunión con los regidores del municipio para que al menos, se le informe cuál fue la causa real que fue tomada en cuenta para retirarlo de la Jumapaang.

"Estamos aquí para arreglar ese tipo de detalles, arreglarlo de manera de tener la frente en alto, decir pero sobre todo que nos digan cuál es el motivo que está ocasionando está destitución tanto del contador como de un servidor, nosotros traemos los argumentos con los cuales podemos comprobar los gastos que hemos hecho mes tras mes así como los ingresos, se los hemos informado tres o cuatro veces sobre la mesa y desafortunadamente hemos tenido una respuesta desfavorable", comentó el ex gerente.

Informó que dentro de los seis meses que ha estado al frente de la paramunicipal, el municipio los apoyo con 370 mil pesos, contrario a los más de 7 millones con lo que se le apoyó al gerente anterior en un lapso de un año y tres meses aproximadamente.

Juan Guadalupe García López ex gerente de la Jumapaang / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Juan Guadalupe García López ex gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, explicó que respeta la decisión que se tomó en cabildo, pero lo único que está exigiendo es la declaración del porque la destitución de ambos.

Ponderó que al mismo tiempo que se llevaba la sesión de cabildo donde fueron despedidos, ambos (gerente y contador) se encontraban en la capital del estado gestionando un recurso con el cual solventarían algunos puntos con el sindicato.

Finalmente el ex gerente dijo que no se quiere adelanta y decir que son cuestiones políticas ya que aún no ha tenido la platica con las autoridades municipales como es el alcalde y el cuerpo de regidores.