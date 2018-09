Exijo una declaración sustentada y pruebas a regidor de Hacienda: García

Angostura, Sinaloa.- Debido al repentino anuncio de Cabildo sobre la destitución del ahora ex gerente de la Jumapaang, se acordó una terna para sustituirlo, pero debido a las fuerte lluvias de ayer se canceló.

Situación que el funcionario destituido afrontó y exige un sustento legal del presunto mal uso del recurso, que afirma el regidor de Hacienda, Eleazar Bojórquez Camacho, quien dijo que no había la suficiente confianza para que tanto el contador como su persona continuáramos en el cargo, declaró Juan Guadalupe García López.

Dice sentirse difamado, pero tiene la frente en alto, porque “hasta el momento no ha habido una plática con el presidente municipal José Manuel Valenzuela ni con el regidor de Hacienda, no me han dado la cara de porqué están pidiendo mi destitución, ni siquiera me han entregado un documento con argumentos de por qué nos están agrediendo de esa manera”, expone Juan José García López.