Despidos no son estrategias viables en la Jmapam

Mocorito, Sinaloa.- La situación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jamapam) es más crítica que otras que están haciendo cambios y ajustes en el personal.

Fernando Nájar López, gerente de Jmapam, indicó que en el caso de Mocorito hace falta personal, por lo que espera que no lleguen los despidos.

“Yo pudiera decir que algún personal no son aptos, no son eficientes, pero esos detallitos son internos, sí lo hay. Pero que tengamos personal de más y que fijemos una estrategia de ahorro a mediano plazo, no creo que sea la solución, al contrario, debemos de reforzar cuadrillas y ampliar esquemas de trabajo para personal más capacitado en ciertas áreas importantes, que es la comercial”, dijo Nájar López.

Expresó que él no ve una propuesta de recorte para eficientar el recurso del gasto. Agregó que no ve esta estrategia viable.