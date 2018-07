Desplazados de la sierra siguen con esperanzas

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el año 2010 aproximadamente la violencia en la Sierra Madre Occidental se empezó a detonar, forzando a los habitantes de diferentes comunidades como Ocurahui, San José de los Hornos, El Metatito y La Sierrita de los Germán a salir de ahí.

Una persona que fue testigo de lo que se vivió en la sierra de Sinaloa, Esperanza Hernández, comenta que a pesar de que existen recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos para que el gobierno apoya a las personas que tuvieron que desplazarse de manera forzosa, dejando todos sus bienes, terrenos, casas y muebles, no han sido apoyadas por los Ayuntamientos, sin embargo, no pierden las esperanzas de ser beneficiados.

Esperanza Hernández comenta que tienen un censo de las personas que fueron desplazadas de parte del municipio de Sinaloa, quienes se desplazaron desde el año 2012, cuando la violencia en los pueblos de la sierra era excesiva, y optaron trasladarse a los municipios de Salvador Alvarado, Guasave, Ahome, entre otros, de los cuales fueron alrededor de 600 familias, que equivalen alrededor de mil 500 personas aproximadamente.

Por el desplazamiento forzoso que vivieron tuvieron que dejar todas sus pertenencias, como terrenos, propiedades y bienes, abandonando todo lo de valor, ya que se prefería salvaguardar su vida, en algunos casos fueron destruidos o robados por terceros.

Señaló las acciones que se hicieron para salvaguardar los derechos a la vida, integridad personal y salud de las aproximadamente 600 familias desplazadas, buscaron una nueva vida en las ciudades, pensando que de parte del gobierno serían apoyadas, pero hasta la fecha no han tenido un apoyo preciso, a pesar de la lucha, se pudieron hacer algunas recomendaciones de parte de la Comisión de Derechos Humanos, ya que las personas desplazadas sufrieron afectaciones psicológicas que presentaba al ser víctima, además de una inestabilidad al salir de su hogar sin ninguna pertenencia, un empleo, tuvieron que apoyarse en sus familiares para poder salir adelante, sin embargo, hasta la fecha no han podido establecerse, ya que no tienen preparación académica y los bajos sueldos no le son beneficiados para salir adelante.