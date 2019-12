Destino 111, proyección turística para Angostura

Angostura, Sinaloa.- Gracias a la filmación de algunas escenas de la película Destino 111, varios lugares bonitos, históricos y emblemáticos de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado serán proyectados a nivel mundial, y de paso se despertará el interés para que turistas de diferentes partes vengan a conocer la región del Évora.

El joven actor Osbaldo Llanes González, quien es originario de La Esperanza, comenta que esta película tiene como objetivo principal recorrer todos los pueblos mágicos de México para promocionarlos y dar la cara en materia turística para que la gente del exterior pueda ver lo bello que se tiene. Además, afirma que no le fue fácil convencer al productor que incluyera a Salvador Alvarado y a Angostura en las escenas, ya que no son pueblos mágicos pero también tienen hermosos lugares que desean dar a conocer para atraer a las personas de otros lugares.

“Cuando yo recibí la invitación para participar en la película por parte del productor ejecutivo le comenté que me gustaría que el rodaje de algunas escenas mías fueran en la región del Évora porque soy originario de Angostura y nunca he hecho nada en estos lugares, además de que la región ahorita le está apostando mucho a la proyección del turismo, están creando plataformas para su desarrollo y tener una mejor economía en relación a esto, y la verdad fue complicado convencerlo de que aceptara porque Angostura y Salvador Alvarado no son pueblos mágicos, a diferencia de Mocorito que ahí no hay problema, pues tiene muchos puntos a favor.

De momento la respuesta del productor fue no grabar en Angostura y Salvador Alvarado, pero ya analizando muchas cosas e insistiéndole fuertemente de que necesitaba que la gente de diferentes partes del mundo supiera y volteara a ver a estos municipios, que también tienen muchas cosas bonitas e interesantes que valen la pena proyectarlas, por fin aceptó.

Cabe mencionar que gracias al séptimo arte, que es el cine, podemos atraer muchas miradas de todo el mundo y generar una derrama económica turística alta, muestra de ello es una película de Hollywood que se filmó en la Ciudad de México y la producción ordenó que se hiciera un gran desfile alusivo al Día de Muertos, algo tradicional y muy característico del país, se hizo y hoy ese desfile es uno de los mejores del mundo y de los más visitados por personas del extranjero.

Lo mismo pasó con la película de Coco, en Pátzcuaro, Michoacán, que muchos ni lo conocían pero gracias al filme hoy mucha gente ya lo ha visitado y muchos otros quieren hacerlo. Eso es lo que queremos lograr con la región del Évora, es por ello que le pedimos a los alcaldes que tengan todo limpio y organizado, que aprovechen lo que se va a hacer y den a conocer en la filmación los lugares que quieran referenciar del municipio.

El día 13 por la mañana estaremos grabando en La Esperanza, Angostura, y la locación será la casona, que se convertirá en un set de cine. Por cierto, esta escena el director se la quería llevar a Sinaloa de Leyva, Ahome o Sonora pero no estaba contemplada para la región del Évora, pero gracias a que Angostura tiene yoremes se logró que finalmente se rodará en Angostura.

Luego, por la tarde, nos iremos a Mocorito, de ahí, en la noche, dormiremos en Guamúchil para por la mañana del día 14 grabar lo que nos hace falta.

Invitamos a niños y jóvenes a que se acerquen al momento de las grabaciones para que ven que en la vida también pueden ser actores de profesión, que no nada más se queden con las opciones, que son muy limitadas, que están en su comunidad”, manifiesta el actor Osbaldo Llanes González.