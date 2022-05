Detecta DSPyTM lugares que compran maíz pepenado o quemado sin autorización en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Dado a que uno de los principales acuerdos tomados entre autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, y productores agrícolas para evitar incendios de soca en parcelas trilladas es no permitir la compra de maíz pepenado o quemado, agentes de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ubicaron dos establecimientos en la zona sur de Angostura.

El comandante, Juan Carlos Barraza Morales, confirma que dichos negocios se encuentran en la Sindicatura de Chinitos, por cierto, cerca de las instalaciones del módulo de riego, justo a orillas de la carretera que conduce al poblado de Melchor Ocampo.

Al tener conocimiento de esto, dado a que tienen llamativas cartulinas avisando la compra, de inmediato los agentes, que realizaban recorridos de vigilancia, detuvieron la marcha a raíz de que no hay permiso para llevar a cabo esta actividad.

Al inspeccionar los lugares no encontraron personal laborando, tampoco había indicios de alguna compra ya hecha, por lo que la impresión era de que se acababan de instalar.

Los uniformados inspeccionaron todo el perímetro y a la persona que encontraron alrededor le solicitaron que corriera la voz de que no está permitida la compra de maíz pepenado, mucho menos quemado en los llamados molinos o desgranadora.

"Esta fue la etapa de concientización, si no hacen caso se tendrá que aplicar la ley, ya que la quema de soca está estipulado como un delito y daño al medio ambiente, entonces no le deben prender fuego a la parcela para agarrar el maíz que deja la trilladora y así quemado irlo a vender, pues este tipo de compradores no tienen permiso para ello", manifiesta el comandante, Juan Carlos Barraza Morales.