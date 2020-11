Detienen a pescadores ribereños de Angostura por pescar de noche

Angostura, Sinaloa.- Como la zafra camaronera 2020-2021 ha sido una verdadera desilusión en la bahía Santa María, de Angostura, la desesperación de algunos pescadores ribereños por llevar el sustento económico y alimenticio a sus hogares los está llevando a realizar actos indebidos, como violar la ley, al salir a capturar el oro azul de noche.

Como esto aún no está permitido, los inspectores, en un recorrido de vigilancia, sorprendieron a cuatro ribereños y les detuvieron la embarcación, ya que como primera llamada de atención solo les vararon la panga por 10 días, pero si nuevamente cometen este ilícito, entonces se les decomisarán todas sus artes y además tendrán que pagar una fuerte multa económica.

Ante esta situación que lamentablemente se empieza a presentar en Costa Azul y Playa Colorada, así como también en el puerto La Reforma, Rudecindo Obeso López, director de Acuicultura y Pesca en el Ayuntamiento, afirma que lo único que están haciendo estos ribereños es afectar al sector en general, ya que el camarón cuando es aluzado menos sale de día y la realidad de las cosas es que no vale la pena que se arriesguen a ir de noche, pues no hay producto.

“Entendemos la gran crisis que se vive en los campos pesqueros, pero el violar la ley e ir a agarrar camarón de noche cuando no está permitido no es la solución, al contrario, esto agrava más la situación, porque lo aluzan y lo poquito que estaban sacando para estar llevando a sus casas ya no lo van a ver.

Algunos ribereños, para que la actividad les sea un poco más redituable, se van a dormir a las islas uno o dos días y desde ahí salen, pero durante el día, al camarón, ya que les queda más cerca los lugares donde trabajan”, comenta Rudecindo Obeso López.