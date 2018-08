Indígenas ven más inclusión de parte del gobierno

Guamúchil, Sinaloa.- El 23 de diciembre de 1994 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Motivo por el cual hoy cientos de integrantes estarán celebrando, algunos en sus hogares y otros más en la ciudad de Los Mochis, en donde harán congregación de la mayor parte de los indígenas de Sinaloa.

Juan Manuel Bojórquez Medina, coordinador de Asuntos Indígenas en Angostura, comentó que en el municipio costero no se estará haciendo fiesta por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “éstas se hacen en la ciudad de Los Mochis, allá se conglomera toda la gente, por decir de Choix, Guasave, El Fuerte, Ahome, Angostura. Es una fiesta ya tradicional, en la cual hemos estado participando con danza del venado, pascola, matachín, música popular y más detalles, como la gastronomía”, comentó el líder de los yoreme-mayo.

Es así como los integrantes de las diferentes etnias de indígenas en Sinaloa habrán de celebrar un día más de sus pueblos.

El coordinador de Asuntos Indígenas ponderó que cada año han estado buscando la manera de tener un acercamiento con la ciudadanía, pero en especial con todos aquellos niños que podrían estar interesados por la cultura, las tradiciones, la historia y hasta los bailables. El afán de tener estos acercamientos, dijo, es para ir desarrollando futuras generaciones inmiscuidas con las etnias y evitar así la extinción de los indígenas en algunas partes de Angostura, así como de otros municipios en Sinaloa.

Juan Manuel Bojórquez Medina tocó el tema de las clases que se han estado impartiendo los sábados, esto con el apoyo del Icatsin, así como de Copasin y hasta de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado.

“Ahorita ya contamos con algunos niños preparados, ellos ya se defienden en la cuestión de las danzas antes mencionadas, ellos hasta bailan junto con los grandes que también están participando, podemos hablar con mucho orgullo y decir que en Angostura estamos trabajando muy bien, hasta en la educación que se les está dando. Nosotros estamos enfocados en que no se pierda la lengua y costumbres”, afirmó.

De los temas centrales que año tras año se busca obtener información, gira en torno a la inclusión de parte de los tres niveles de gobierno con los indígenas.

El representante de los yoreme-mayo en el municipio costero dejó claro que sí han tenido apoyo últimamente, pero esto no siempre fue así.

“En la actualidad no tenemos mucha queja del gobierno porque sí nos han ayudado, pero si hablamos de años atrás, esto no era así. En esos tiempos a nuestros compañeros hasta se les sepultaba en un petate, había menos recursos tanto del gobierno como del pueblo indígena para atender todas las deficiencias, repito, ahorita no podemos quejarnos o hablar mal de ellos, porque estamos recibiendo el apoyo y reconocimiento de los gobiernos”, informó Juan Manuel Bojórquez Medina, quien reconoció que ellos como indígenas están teniendo muchas carencias dado que son muchos los miembros.

Por lo antes mencionado, aclaró que no pueden solicitar apoyo para todos, sino que esto debe ser despacio. En el marco de los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el coordinador de Asuntos Indígenas en Angostura afirmó que si bien en estos momentos cuentan con una aceptación de parte del gobierno, no ha impedido para que se vayan perdiendo algunas tradiciones o zonas donde estaban ubicados los templos ceremoniales.

Hace aproximadamente 85 a 90 años atrás existían algunos centros ceremoniales, como son: La Aguama, que actualmente se conoce como La Providencia; la fiesta tradicional que ahí se hacía era para celebrar la cosecha de esa temporada. Otro de los centros que ya quedaron en el pasado fue el de la comunidad llamada Las Flores, la cual estaba 4 kilómetros más allá del poblado La Providencia, rumbo al mar.