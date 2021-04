Día del Niño y la Niña en Salvador Alvarado no tendrá tantas restricciones

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que sí habrá vigilancia y operativo por el Día del Niño y de la Niña en Salvador Alvarado, este año marca un panorama diferente debido a que no habrá tantas restricciones a comparación del 2020, año más crítico por la situación de la pandemia generada por el Covid-19.

Luis Alberto Gastélum Camacho, director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dio a conocer que este año no habrá restricciones de horarios, solo que cumplan con una afluencia del 75 por ciento, que los clientes y empresas sigan con los protocolos de salud, como el uso de cubrebocas, gel, la sana distancia y los demás que se han estado promocionando por la Secretaría de Salud.

Informó que trabajarán muy coordinados con Seguridad Pública para vigilar e inspeccionar que en los parques, plazas, restaurantes y la zona comercio en general cumplan con los cuidados sanitarios, eviten aglomeraciones y prevalezca el orden.

Agregó que están conscientes que las pizzerías y pastelerías son las que más afluencia tienen ese día, por lo que estarán muy vigilantes que se cumpla con lo establecido.

Gastélum Camacho hizo un llamado de consciencia a la ciudadanía para que, en caso de que les festejen a sus hijos, que lo hagan con el núcleo más cercano y eviten exponerse si no tienen necesidad de salir a las calles.

Por otro lado, informó que para el Día de las Madres aún no han tomado decisiones y, por ende, no saben qué operativo es el que van a implementar, no obstante, en los próximos días se habrá de compartir.